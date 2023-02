Pier Silvio Berlusconi ha confessato di non essere d’accordo con lo spazio offerto al presidente dell’Ucraina Zelensky a Sanremo 2023.

Durante il Festival di Sanremo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarà ospite in collegamento con la kermesse. La decisione presa dai vertici Rai è stata molto discussa e nelle ultime ore è intervenuto sulla questione anche Pier Silvio Berlusconi, che al Corriere della Sera avrebbe detto: “A me che Zelensky intervenga a Sanremo con tutto quello che si deve dire a favore dell’Ucraina e della situazione che stanno vivendo, non fa piacere. Mi sembra una ricerca di visibilità che un pochino mi turba, preferirei di no”, e ancora:

“Tu mi dici: ma la Rai cosa deve fare? Io non ti posso dire da editore che non deve farlo andare in onda, onestamente no. Sarebbe come se noi bloccassimo tutte le cose che ci sembrano un po’ al limite nei programmi che vanno in onda. Ma da cittadino c’è un conflitto in ballo, si parla di morti: cosa c’entra Sanremo?”.

La partecipazione del presidente Ucraino a Sanremo 2023 ha sollevato un enorme dibattito in rete e in queste ore è intervenuto sulla questione anche l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che si è detto in fermo disaccordo con la vicenda. Amadeus, direttore artistico della kermesse per la terza volta, ha commentato la questione dichiarando a Chi:

“Deve essere un messaggio di pace (…) Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo”. Il messaggio di Zelensky andrà in onda nella serata finale dopo le esibizioni dei cantanti in gara.

