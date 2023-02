Bianca Balti ha svelato il suo terrore quando ha appreso che nei pressi della scuola di sua figlia sarebbe stato presente un uomo armato.

Bianca Balti abita a Los Angeles e nelle ultime ore ha denunciato via social un grave episodio accaduto nei pressi della scuola di sua figlia, dove la polizia sarebbe riuscita a fermare un uomo armato di pistola. La modella ha espresso la sua preoccupazione attraverso alcune stories e a seguire ha tranquillizzato i fan sulle condizioni di sua figlia, che insieme agli alunni è stata portata dagli insegnanti in un’aula in attesa che la situazione fosse risolta dalle forze dell’ordine.

“Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all’idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni”, ha dichiarato nelle sue stories la top model.

Bianca Balti: uomo armato vicino la scuola della figlia

Bianca Balti ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e su quelle della sua bambina dopo che, visibilmente agitata, si era recata a prenderla a scuola. Fortunatamente Mia e gli altri bambini sarebbero stati portati al sicuro in una classe, e la polizia sarebbe riuscita a mettere presto in sicurezza la zona.

Non di rado negli Stati Uniti sono capitati episodi di aggressioni o sparatorie all’interno delle scuole e per questo Bianca Balti (così come Elisabetta Canalis, che pure abita a Los Angeles) ha espresso la sua preoccupazione per quella che sembra essere una vera e propria piaga per gli abitanti degli Stati Uniti, ormai terrorizzati nel mandare a scuola i loro figli.

