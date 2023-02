A Muschio Selvaggio Fedez si è reso protagonista di una gaffe che ha scatenato contro di lui l’ira del campione Luigi Busà.

Appena archiviato il polverone per il suo scivolone sul caso di Emanuela Orlandi (con tanto di scuse al fratello della ragazza scomparsa) Fedez è stato travolto da una nuova bufera. Al suo podcast, Muschio Selvaggio, il rapper ha definito il karate uno “sport inutile” e contro di lui si è scagliato il campione olimpico Luigi Busà, che attraverso i social ha tuonato:

“Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.

Fedez: la gaffe sul karate

Fedez sta finendo con l’attirarsi contro una marea di critiche a causa delle dichiarazioni da lui fatte a Muschio Selvaggio e dove per altro, nelle ultime ore, ha anche affermato che il karate sarebbe uno sport inutile. Contro di lui si è scagliato Luigi Busà (medaglia d’oro alle olimpiadi del 2020) e tanti altri amanti di questo sport. Il rapper replicherà alle critiche nei suoi confronti? Nei giorni scorsi Fedez era già stato travolto da una bufera per aver ironizzato sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi.

“Che arte marziale inutile è il karate? Io sono cintura blu di karate. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… Ma chi ca*** dà il pugno così? Sono delle mossette goliardiche”, aveva dichiarato il rapper all’interno del suo podcast.

