Mia Ceran ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla tv ora che l’arrivo del suo secondo figlio è sempre più imminente.

Mia Ceran darà presto alla luce il suo secondo bambino e, attraverso i social, ha deciso di annunciare la sua pausa dal programma Nei tuoi panni, che quindi chiuderà anticipatamente. “Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. (…) questo non toglie nulla a quel che ho fatto fin qui. Ecco, io, nel mio piccolo, non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo“, ha scritto la conduttrice, affermando anche che avesse sperato di poter continuare a svolgere il suo lavoro fino al giorno del parto.

Mia Ceran: la pausa e la gravidanza

Mia Ceran ha scritto un post fiume con cui ha ammesso di aver ritenuto in passato che, fermarsi, potesse essere interpretato come un segno di debolezza. La conduttrice, già madre di Bruno Romeo, molto presto darà alla luce il suo secondo bebè e per questo ha deciso di prendere una pausa dai suoi impegni di lavoro e prepararsi al meglio per questo momento ormai alle porte. sui social in tanti le hanno espresso il loo affetto e il loro incoraggiamento, e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita futura e sulla nascita del suo secondo bebè.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG