Il processo sul controverso caso Caltagirone ha avuto inizio e a quanto pare Michelazzo e Perricciolo hanno deciso di usare strategie diverse.

Si è svolta la prima udienza sul caso che ha visto protagonista Pamela Prati e le sue due ex manager per il fidanzato fantasma Mark Caltagirone. Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo devono rispondere del reato di scambio di persona per aver usato un bambino (i cui genitori hanno sporto deuncia) per far finta che esso fosse il figlio di Caltagirone, Sebastian. Donna Pamela, attraverso i suoi legali, ha chiesto ai giudici di poter svolgere i lavori socialmente utili mentre Eliana Michelazzo continua a professarsi innocente.

Pamela Prati

Eliana Michelazzo e Perricciolo: il processo

Il controverso caso del fidanzato fantasma di Pamela Prati, Mark Caltagirone, continua a destare scalpore: nelle ultime ore i legali di Donna Pamela hanno fatto sapere che lei avrebbe chiesto di poter svolgere i lavori socialmente utili ed evitare forse così una pena più severa, mentre Eliana Michellazzo continua a professarsi innocente.

“Avrei voluto procedere già a partire da oggi perché sono nella ragione più totale. Pamela Perricciolo ha chiesto la messa alla prova, io non l’ho fatto. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Io voglio andare a processo per dimostrare che sono innocente”, ha dichiarato a Pomeriggio Cinque l’ex manager di Pamela Prati.

