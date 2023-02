Attraverso i social Elisabetta Canalis ha condiviso la foto di un tenero momento trascorso insieme a sua figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis è riuscita a costruire la vita dei suoi sogni a Los Angeles: tra impegni di lavoro e tempo trascorso insieme alla famiglia, l’ex velina è più felice che mai. Nelle ultime ore lei stessa ha condiviso sui social un momento di tenerezza con sua figlia, Skyler Eva, e nella didascalia all’immagine ha scritto: “Grata ogni giorno per essere così fortunata”.

Elisabetta Canalis: la dedica alla figlia

Elisabetta Canalis ha un rapporto davvero speciale con sua figlia, Skyler Eva, e sui social non perde occasione per raccontare i momenti da loro trascorsi insieme. Nelle ultime ore l’ex velina ha condiviso la foto di un momento di tenerezza da lei vissuto insieme alla figlia sul lettone di casa, e ha espresso tutta la sua gratitudine per essere così fortunata.

Alcuni giorni fa la Canalis aveva fatto divertire il pubblico social postando un disegno che la piccola Skyler aveva fatto per la scuola e in cui lei era rappresentata come una perfetta casalinga. L’immagine non aveva mancato di stupire la showgirl, da sempre impegnata con la sua carriera e lo sport.

