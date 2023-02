Ospite a Bella Ma’, Alba Parietti si è resa protagonista di uno scivolone che non ha mancato di far sorridere il pubblico tv.

Alba Parietti è stata ospite di Bella Ma’ e ha fatto uno scivolone usando un termine inappropriato per cui, a seguire, si sarebbe subito scusata con il conduttore. Nei giorni scorsi Diaco è finito nell’occhio del ciclone per aver ripreso una ospite del suo programma che aveva pronunciato una parolaccia. “I miei capelli? Sono veri fino a un certo punto, così come le mie te**e. Oddio scusami! Scusa come posso chiamarle?”, ha detto la showgirl, a cui Diaco ha risposto: “No vabbè ma queste non sono vere parolacce, piuttosto un bene della natura, un ben di Dio“.

Alba Parietti

Alba Parietti e Diaco: le parolacce

Pierluigi Diaco ha fatto capire di essere fermamente contrario alle parolacce pronunciate in diretta tv e, durante la partecipazione di Alba Parietti al suo programma, Bella Ma’, il conduttore è tornato a parlare della questione in compagnia della showgirl.

“Io faccio una distinzione, un conto è il cast di un programma che entra nelle case tutti i giorni. E lasciamo stare chi l’ha detta qui da noi. Insomma, un conto è il cast e un conto è il rispetto che si deve ad un ospite che ha una storia. Magari uno utilizza un vocabolario di scena e di spettacolo, che può essere anche una parolaccia, per fare un numero televisivo. Io credo che nell’Italia di oggi, l’idea di fare tv all’antica con un vocabolario pulito sia utile“, ha dichiarato Diaco, mentre Alba Parietti ha precisato: “Me l’hanno detto che qui non si possono dire parolacce. E io però ne dico così tante nella vita. Se sono d’accordo che non si possono dire certe parole? Insomma, dipende.“

