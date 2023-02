Una coppia di amici di Lady Diana ha messo all’asta alcune delle lettere private scritte dalla principessa durante il suo divorzio da Carlo.

Alcune delle lettere più intime e controverse scritte da Lady Diana sono state messe all’asta da una coppia di suoi amici, che ha deciso di devolvere il ricavato ad alcune delle associazioni patrocinate dalla principessa. Nelle lettere Diana esprime il dolore vissuto durante il complicato divorzio dall’allora marito e inoltre manifesta la sua preoccupazione relativa alle intercettazioni del suo telefono privato.

“A volte è troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio e desidero solo che questo divorzio vada presto a buon fine in quanto il possibile costo è tremendo”, si legge in una lettera, e ancora: “Se avessi saputo un anno fa cosa avrei vissuto durante questo divorzio, non avrei mai acconsentito”.

Lady Diana

Lady Diana: le lettere private

Alcuni amici di Lady D hanno messo all’asta (con base di 90 sterline) alcune delle lettere più intime e dolorose scritte da Lady Diana durante il suo divorzio da Carlo. Nelle lettere la principessa esprimeva tutto il suo dolore per una situazione che inevitabilmente l’aveva portata a essere isolata rispetto alla Royal Family e che stava pesando anche sulla sua vita privata (il suo telefono era infatti tenuto sotto controllo). Il ricavato ottenuto grazie alla vendita delle lettere consentirà ai suoi amici (che reputano le missive un peso troppo grande da tenere con sé) ad alcune delle associazioni benefiche in cui la stessa Diana aveva investito tempo e risorse quando era in vita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG