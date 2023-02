Karina Cascella ha stupito i fan dei social mostrandosi dopo aver subito un intervento di blefaroplastica.

Come altre donne famose anche Karina Cascella ha ceduto a un piccolo ritocchino e, nelle scorse ore, si è mostrata dopo aver subito una blefaroplastica. A seguire Karina ha replicato conto chi ha affermato che avrebbe dovuto imparare ad apprezzarsi al naturale e senza l’aiuto della chirurgia:

“Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente” ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”, ha concluso.

Karina Cascella: la blefaroplastica

Karina Cascella si è sottoposta a un delicato intervento di blefaroplastica (operazione chirurgica che consentirebbe di acquisire uno sguardo più giovanile e riposato) e a seguire ha difeso la sua scelta attraverso i social (dove in tanti non hanno mancato di indirizzarle le loro critiche). Karina non è l’unica vip ad aver ceduto a questo tipo d’intervento: alcuni mesi fa anche Sonia Bruganelli si era mostrata via social dopo aver subito la blefaroplastica e aveva parlato in prima persona dell’intervento, oggi sempre più in voga tra i vip.

