Ambra Angiolini ha “presentato” via social la sua nuova grande amica: si tratta della collega Asia Argento, da lei conosciuta solo di recente.

A quanto pare un incontro sul set si sarebbe rivelato fortuito per Ambra Angiolini e Asia Argento, che si sarebbero scoperte grandi amiche. In queste ore le due hanno postato sui social una foto in cui erano ritratte insieme e l’ex compagna di Francesco Renga ha scritto: “A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e… viceversa”.

Ambra Angiolini e Asia Argento: l’amicizia

A sorpresa Asia Argento e Ambra Angiolini – che a quanto pare si sono conosciute solo di recente grazie al loro comune lavoro su un set – hanno scoperto di essere ottime amiche e in queste ore si sono dedicate messaggi carichi di stima e d’affetto attraverso i social.

“È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA”, ha scritto Asia Argento tra i commenti al post della sua collega. In tanti sono curiosi di sapere quali sorprese riserveranno le due in futuro e se la loro amicizia sia destinata a durare.

