In queste ore in tanti hanno espresso la loro preoccupazione per Manuel Bortuzzo a causa di un messaggio enigmatico da lui postato via social.

Un messaggio condiviso da Manuel Bortuzzo nelle sue stories ha allarmato i fan dei social, impazienti di sapere come stia il nuotatore ed essere tranquillizzati sulle sue condizioni di salute. Nelle ultime ore infatti l’ex volto del GF Vip si è mostrato in quella che secondo alcuni potrebbe essere una stanza d’ospedale e nelle sue stories ha scritto: “La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo come sta: l’allarme dei fan

In tantissimi sui social hanno espresso la loro preoccupazione per Manuel Bortuzzo che, per il momento, non ha fornito delucidazioni sul suo stato di salute o sul perché del messaggio da lui condiviso tramite stories e che, per molti, avrebbe rappresentato un campanello d’allarme.

Manuel ha rischiato la vita nel 2017 quando, a causa di uno scambio di persona, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola che gli hanno fatto perdere per sempre l’uso delle gambe. Il giovane nuotatore non si è dato per vinto e da quel momento si batte per sensibilizzare il prossimo sui pregiudizi legati alla disabilità. Il nuotatore è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip, dove ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico televisivo.

