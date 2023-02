Al Bano Carrisi si è confessato a cuore aperto, svelando alcuni retroscena sulle due donne più importanti della sua vita.

Al Bano Carrisi ha vissuto un’importante storia d’amore con Romina Power, madre dei suoi quattro figli e storica compagna d’avventura nel mondo musicale, e a seguire si è legato a Loredana Lecciso, la showgirl con cui ha avuto i suoi due figli più piccoli e con cui è riuscito a ritrovare la felicità.

“Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima“, ha confessato Al Bano a Novella 2000, svelando alcuni retroscena sulle sue due storie più importanti.

Al Bano Carrisi Romina Power

Al Bano Carrisi: la confessione su Romina e Loredana

Oggi Al Bano sembra ave finalmente raggiunto la serenità accanto a Loredana Lecciso e lui stesso ha confessato a Novella 2000 alcuni retroscena sulla loro storia, iniziata per lui in seguito alla doloroso rottura da Romina Power. “Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”, ha confessato Al Bano che oggi, a quanto pare, è finalmente sereno per la sua vita familiare. Lui e Loredana Lecciso sono legati ormai da moltissimi anni, ma il cantante ha confessato di non essere intenzionato a convolare a nozze con lei e che il loro amore, per il momento, basterebbe a entrambi così com’è.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG