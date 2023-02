Nelle scorse ore Marco Bellavia è stato avvistato in atteggiamenti intimi con una donna di nome Sheila, e Pamela Prati ha reagito via social.

Durante la sua partecipazione al GF Vip Marco Bellavia non ha fatto segreto di provare qualcosa per Pamela Prati e i due si erano persino baciati in diretta tv. Nelle scorse ore però l’ex volto di Bim Bum Bam è stato avvistato in atteggiamenti intimi con un’altra donna, e a quanto pare la questione avrebbe fortemente deluso la Prati, che ha reagito condividendo via social il post di un utente in cui era scritto: “Prima dichiarava amore per Pamela Prati e adesso si fa fotografare con un’altra donna. Che vergogna mamma mia. Ho sempre avuto la sensazione che lui ci avesse preso in giro tutti, ma dopo questa ho avuto la conferma”.

Pamela Prati

Marco Bellavia ha una fidanzata: la reazione di Pamela Prati

Pamela Prati non sembra aver affatto digerito la nuova liaison di Marco Bellavia e in queste ore ha reagito manifestando il suo disappunto verso la questione e condividendo le critiche dei fan rivolte all’ex conduttore. Bellavia al momento non ha replicato alle polemiche, e non è dato sapere come stiano oggi le cose tra lui e Pamela Prati.

Il conduttore non aveva nascosto la sua attrazione verso l’ex Stella del bagaglino, che come lui ha partecipato al GF Vip. In tanti speravano di veder nascere una nuova coppia formata dai due, ma a quanto pare le cose non sono andate così.

