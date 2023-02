Secondo un rumor che si è diffuso a macchia d’olio in rete, Ilary Blasi e Francesco Totti si starebbero riavvicinando.

Nelle scorse ore in rete sono circolate numerose indiscrezioni in merito a un presunto allontanamento tra Totti e Noemi Bocchi e, a seguire, ne sono spuntate altre ancor più succose riguardanti un presunto riavvicinamento tra Totti e l’ex moglie Ilary Blasi. Secondo il Corriere della Sera la showgirl e l’ex calciatore si sarebbero parlati con toni pacifici e lei, uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, non vedrebbe l’ora di trovare con lui un accordo pacifico con l’ex marito per archiviare al più presto la questione della separazione.

Francesco Totti

Ilary Blasi e Totti: l’indiscrezione su Bastian

La nuova storia d’amore di Ilary Blasi potrebbe contribuire, secondo indiscrezioni, a un riavvicinamento tra la showgirl e il suo ex marito Francesco Totti. “Ilary vuole godersi il presente e programma il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca”, si legge infatti sul Corriere della Sera in merito allo scoop.

Nelle scorse ore sono circolate anche numerose indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Francesco Totti e la sua compagna, Noemi Bocchi, ma al momento sulla vicenda non sono emerse conferme. Secondo il rumor che si è diffuso a macchia d’olio in rete, l’ex calciatore avrebbe smesso d’indossare l’anello che aveva scelto come pegno d’amore verso la flower designer.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG