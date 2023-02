L’albo degli psicologi ha deciso di radiare Gegia dopo quanto accaduto nella casa del GF Vip ai danni di Marco Bellavia.

Gegia è stata radiata dall’albo degli psicologi per quanto da lei affermato sul conto di Marco Bellavia, che aveva lasciato la casa del GF Vip tra le polemiche nei confronti dei suoi compagni di squadra (colpevoli di avergli fatto subire il loro bullismo). Tra questi vi era proprio Gegia, contro cui era stato presentato un esposto.

“Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata”, ha gioito via social Veronica Satti dando la notizia della radiazione di Gegia dall’albo.

Gegia radiata dall’ordine degli psicologi

Il comportamento di Gegia al GF Vip ha scatenato una vera e propria bufera in rete e in tanti hanno chiesto che l’albo degli psicologici prendesse al più presto provvedimenti contro l’ex vippona, colpevole di aver apostrofato l’ex collega Marco Bellavia in diretta tv. Al momento Gegia non ha commentato la notizia della sua radiazione dall’albo ma in tanti hanno gioito per la notizia via social, dove non è escluso che l’ex concorrente intervenga nelle prossime ore. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono impazienti di conoscere gli ulteriori sviluppi in merito alla questione.

