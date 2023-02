Al GF Vip Antonino Spinalbese è tornato a parlare del rapporto con la sua ex, Belen Rodriguez, da cui si è separato un anno fa.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è durata appena un anno e i due si sono separati circa 2 mesi dopo la nascita della loro figlia, Luna Marì. L’hair stylist è legatissimo alla bambina e per amor suo ha cercato di mantenere rapporti civili con la sua ex, su cui al GF Vip ha dichiarato:

“Se non mi fossi lasciato sarei diventato un nonno e non un padre. Sì nel senso che sarei stato 24 ore su 24 con la bimba. Sì tutti i giorni e tutto il giorno con lei. Non mi sarei goduto nulla di tutto il resto, ma non sarebbe stata una rinuncia sofferta. Perché non sento proprio il bisogno di altro. Se fossi rimasto con la mia ex sarebbe andata sicuramente in questa maniera.”

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: la confessione su Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con Belen Rodriguez e con sua figlia, Luna Marì, che a causa della reclusione al GF Vip non vede ormai da diversi mesi. L’hair stylist non ha fatto segreto di sentire una grande nostalgia di sua figlia e più volte ha parlato di lei durante la sua permanenza al reality show.

Antonino ha anche ammesso che lui e Belen avrebbero “sbagliato a scegliersi” ma ha anche confessato che, senza quello “sbaglio”, oggi non avrebbe realizzato il sogno di diventare padre della sua adorata bambina.

