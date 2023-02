Federico Fashion Style è stato accusato dai fan dei social di aver fatto coming out solo per ottenere visibilità.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che alcuni giorni fa ha fatto coming out a Verissimo. Qualcuno ha accusato l’hair stylist di aver confessato la notizia solo per soldi e per ottenere visibilità, accusa a cui lui stesso ha replicato affermando:

“Ho letto di tutto, anche che ho fatto l’ospitata per chissà quale valanga di denaro. Questo non è vero, così come non è la verità che ho deciso di parlare del mio coming out per visibilità. Anche perché se fosse stato così lo avrei fatto prima. Se ho deciso di aprirmi è perché in un certo senso ho dovuto farlo. Sono stato costretto perché qualcuno ha fatto uscire cose mie private. Quindi sono dovuto intervenite direttamente“.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la replica agli insulti

In tanti in queste ore si sono scagliati contro Federico Fashion Style, che ha scelto il salotto tv di Verissimo per fare coming out. A detta dell’hair stylist sarebbe stato “costretto” a farlo perché qualcuno (di non meglio specificato) sarebbe stato a conoscenza di alcuni retroscena privati sul suo conto. La questione al momento non ha trovato conferme e l’ex fidanzata dell’hair stylist, Letizia Porcu, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione (la donna continua a mantenere il più totale riserbo dopo il loro annuncio d’addio). In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi in futuro.

