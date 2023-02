A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo i Cugini di Campagna hanno scagliato una frecciatina infuocata contro Lda.

I Cugini di Campagna saranno tra gli artisti in gara a Sanremo 2023 e in queste ore la band è giunta alla città dei fuori per le consuete prove di rito. Il gruppo ha svelato di aver conosciuto durante le prove alcuni dei giovani protagonisti dello show e non ha mancato di scagliare una frecciatina contro il figlio di Gigi D’Alessio, Lda: “Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato”, ha dichiarato la band a Diva e Donna, e ancora: “Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa…”.

Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna contro Lda: i motivi

I Cugini di Campagna hanno scagliato una frecciatina infuocata contro l’ex volto di Amici Lda, il cantante figlio di Gigi D’Alessio che sarà come loro concorrente a Sanremo 2023. Il gruppo per l’occasione non hanno mancato di scagliare anche una frecciatina contro i Maneskin, più volte accusati da loro in passato di aver “copiato” i loro look più famosi.

“Devono stare attenti perchè quando poi noi imitiamo loro cantando le loro canzoni vengono pure meglio…” hanno dichiarato i componenti del gruppo, promettendo anche quest’anno a Sanremo “faranno brillare il teatro”.

