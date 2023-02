Ora che Teo Mammucari è uscito di scena a Le Iene, Belen Rodriguez lo ha inaspettatamente nominato in diretta tv.

In tanti sono rimasti stupiti per l’improvvisa uscita di scena di Teo Mammucari a Le Iene e rapidamente sui social si è sparsa la voce di una presunta lite avuta nel dietro le quinte del programma dal conduttore e Davide Parenti (motivo del presunto e improvviso addio di Mammucari dallo show). La questione al momento non sembra aver trovato conferme e, nelle scorse ore, Belen ha menzionato il suo ex collega in diretta tv, che a sua volta l’ha ringraziata via social.

“Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”, ha dichiarato la showgirl argentina.

Teo Mammucari

Belen Rodriguez nomina Mammucari a Le Iene

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti una presunta lite avuta da Teo Mammucari e Davide Parenti a Le Iene e che avrebbe spinto il conduttore a lasciare seduta stante il programma tv, senza rilasciare comunicazioni.

Nelle scorse ore Mammucari ha ringraziato Belen, che l’ha menzionato affettuosamente durante la diretta dello show. “Grazie di cuore”, ha scritto nelle sue stories il celebre volto tv, che al momento ha preferito non confermare né smentire le voci in merito alla presunta lite.

