Bianca Atzei e Stefano Corti hanno aggiornato i loro fan a pochi giorni dalla nascita del figlio Noa Alexander.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori per la prima volta e, nelle scorse ore, l’inviato delle Iene ha aggiornato i suoi fan sui social sulle condizioni sue e della sua compagna:

“Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”, ha dichiarato nelle sue stories Stefano Corti, che non ha nascosto di essere più felice che mai per l’arrivo di suo figlio.

Bianca Atzei e Stefano Corti: il post partum

Bianca Atzei e Stefano Corti starebbero imparando a conoscere i ritmi del piccolo Noa Alexander, il loro primo figlio nato lo scorso 18 gennaio. La coppia non ha nascosto di essere al settimo cielo per l’arrivo del bambino, che i due avevano ardentemente desiderato. Il parto sarebbe andato per il meglio e oggi che il piccolo Noa è tra loro, la fatica non sembra pesare alla coppia.

In passato Bianca Atzei non aveva nascosto il dolore da lei provato quando aveva scoperto di aver perso il primo bambino di cui lei e il suo compagno erano in attesa.

