Giulia Salemi ha confessato la sua opinione su alcuni volti che hanno segnato la settima edizione del GF Vip.

Giulia Salemi ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni la sua opinione su alcuni volti del GF Vip 7 rivelando quali sarebbero i suoi preferiti e quali, invece, non sarebbe riuscita a trovare il modo di sopportare. Tra questi ultimi vi sarebbero senza dubbio gli uomini presenti nella Casa e in particolare Antonino Spinalbese: “Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca Onestini non è chiaro, Daniele è aggressivo, Antonino non mi piace come usa e getta le persone“.

Giulia Salemi

Giulia Salemi: l’opinione sul cast del GF Vip

Giulia Salemi con il suo tablet non ha perso occasione per rivelare in diretta cosa ne penserebbe il pubblico televisivo dei concorrenti del reality show e nelle ultime ore a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato anche quale sarebbe la sua opinione sui concorrenti presenti all’interno del bunker di Cinecittà (che tra quasi due mesi potranno fare ritorno alle loro vite).

“Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere. Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Antonella passa da un atteggiamento arrogante, che i più giovani definirebbero da “chica mala”, a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma”, ha dichiarato l’influencer. Le sue parole troveranno approvazione da parte del pubblico? In tanti tra i fan del programma sono rimasti stupiti nel conoscere finalmente l’opinione dell’influencer.

