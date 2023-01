Il conduttore Amadeus ha svelato alcuni retroscena sulla presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023.

Chiara Feragni sarà co-conduttice a Sanremo 2023 al fianco di Amadeus e, nelle ultime ore, lo stesso conduttore ha svelato alcuni retroscena sulla partecipazione dell’influencer al concorso, confessando anche quali sorprese sarebbero in serbo per gli spettatori:

“Ogni ragazza farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”. In tanti si chiedono di cosa parlerà Chiara Ferragni, che ha deciso di dare il suo cachet a un’associazione per donne vittime di violenza.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: cosa farà a Sanremo

Amadeus ha svelato a Chi cosa farà Chiara Ferragni durante le attese due serate in cui sarà co-conduttice della kermesse e inoltre ha smentito le voci secondo cui l’influencer avrebbe avuto “modi da diva” al suo arrivo alla città dei fiori.

Secondo Amadeus sarebbe stata “carina” e avrebbe già “fatto gruppo” con le altre conduttrici presenti all’evento (Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani). “È carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”, ha dichiarato il conduttore. L’influencer riuscirà a cavarsela durante il suo debutto come conduttrice?

