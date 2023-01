Secondo i rumor Francesco Totti sarebbe in crisi con Noemi e avrebbe anche smesso d’indossare l’anello identico a quello della fidanzata.

Aria di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e Deianira Marzano ha riportato alcuni dettagli riguardanti il rumor secondo cui Totti avrebbe anche smesso d’indossare l’anello che lui e la flower designer avevano acquistato come prova del loro amore. Al momento sulla questione non vi sono conferme e solo un paio di mesi fa i due sono andati a vivere nella loro nuova casa a Roma Nord.

Francesco Totti

Francesco Totti in crisi con Noemi Bocchi

Secondo rumor diventati sempre più insistenti sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, la donna con cui l’ex calciatore ha ritrovato la serenità dopo il suo addio a Ilary Blasi. Per il momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che il calciatore abbia smesso d’indossare il suo anello (identico a quello che aveva donato a Noemi come pegno d’amore).

Francesco Totti si è deciso a uscire allo scoperto con la flower designer solo alcuni mesi fa e negli ultimi mesi i due hanno trascorso ogni momento del loro tempo libero insieme (tra vacanze e cene in famiglia). Nel frattempo Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità accanto a un uomo di nome Bastian, con cui sta trascorrendo le sue vacanze sulla neve.

