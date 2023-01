Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono concessi una passeggiata a Milano e il cantante ha intonato uno dei suoi successi dedicati all’ex moglie.

In tanti sognano un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e in queste ore sui social è spuntato un video che ha riacceso le speranze dei fan. Eros Ramazzotti si è infatti mostrato mentre passeggiava per le vie di Milano in compagnia dell’ex moglie e intonava per lei alcune strofe del suo celebre brano Più bella cosa. Michelle Hunziker, visibilmente in imbarazzo, ha cercato di fermarlo dicendo “no dai”, ma poi si è messa a cantare insieme all’ex marito.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme a Milano

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker si è riavvicinata all’ex marito Eros Ramazzotti e in queste ore i due si sono resi protagonisti di un siparietto presto finito sui social. In tanti sperano che la coppia annunci un ritorno di fiamma, ma i due hanno più volte smentito la questione. Molto presto Michelle Hunziker e il cantante diventeranno nonni del loro primo nipotino (atteso dalla figlia, Aurora Ramazzotti) e la notizia li avrebbe resi più felici che mai. Per questo motivo i due, rimasti amici dopo l’addio, trascorrerebbero insieme più tempo del solito.

