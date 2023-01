Briatore si è sfogato via social dopo che il Campidoglio ha negato al Crazy Pizza la possibilità di occupare lo spazio esterno.

Da giugno il Crazy Pizza di via Veneto, di proprietà di Flavio Briatore, dovrà con tutte le probabilità rinunciare allo spazio esterno che gli era stato concesso a causa delle norme in vigore per il Coronavirus. In queste ore l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha sbottato via social in merito alla vicenda affermando: “In Italia è così, non si può lavorare. Anche se devo dire che, a differenza di Roma, a Milano non hanno fatto alcun problema per prorogarci l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, abbiamo due terrazze”.

Flavio Briatore

Flavio Briatore: lo sfogo per i tavoli esterni

L’amministrazione capitolina ha negato la richiesta avanzata da Flavio Briatore e dal suo Crazy Pizza in merito ai tavoli messi all’esterno del locale, che affaccia proprio sulla celebre via Veneto della Capitale. La questione non è andata giù a Briatore, che in queste ore si è sfogato via social specificando che, finora, non ci sarebbero state lamentele per la presenza dei posti a sedere esterni forniti dal suo locale.

“Abbiamo avuto qualche problema condominiale, ma con il Crazy Pizza non diamo davvero fastidio a nessuno”, ha dichiarato l’imprenditore, specificando anche che i guadagni del suo locale sarebbero buoni e che avrebbe portato nuovo lustro nella celebre via della Dolce Vita Felliniana.

