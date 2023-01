Paola Barale ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulla sua mancanza di un figlio che, però, non ha mai cercato di avere.

Paola Barale è stata ospite a Verissimo, dove ha cercato di rompere alcuni tabù relativi alla menopausa e alla maternità. L’attrice ha svelato di non aver mai cercato di avere un figlio per senso di responsabilità e paura e, a seguire, ha confessato di essere entrata precocemente in menopausa.

“È un momento naturale nella vita di una donna. Mi è successo presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita s*ssuale. Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale. Magari con l’aiuto di specialisti. Non è una malattia, è un cambiamento”.

Paola Barale è stata ospite a Verissimo, dove si è confessata senza filtri e con la sua solita spontaneità. L'attrice ha incoraggiato le donne come lei a normalizzare il tema della menopausa e ha svelato di averla vissuta precocemente e in maniera serena.

La showgirl ha anche rivelato che il suo unico rimpianto sia stato quello di non aver avuto un figlio, ma ha anche ammesso che la sua sarebbe stata una scelta ben ponderata: “Di figli ne avrei voluti ma solo con una relazione stabile. Non me la sono sentita, forse per una mancanza di coraggio ma anche per responsabilità. Un figlio deve nascere nelle migliori condizioni. Non ci sono mai stati i presupposti, per questo non mi sono mai pentita”.

