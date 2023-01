Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro il conduttore Pierluigi Diaco per un episodio accaduto all’interno del programma Bella Ma’.

Selvaggia Lucarelli è tornata a prendersela con Pierluigi Diaco che, nelle ultime ore, ha rimproverato una signora ospite del suo programma Bella Ma’ per aver detto “che p***e”. “Umiliare una signora perché ha detto “che p**le” e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ putt***a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di questo conduttore che ha chiamato il programma Bella Ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv. Pieno di gente forte con i deboli in televisione“, ha scritto la giornalista nelle sue stories via social.

Selvaggia Lucarelli se l’è presa con Pierluigi Diaco che, a Bella Ma’, ha redarguito una sua ospite. Non è la prima volta che la giornalista se la prende pubblicamente con il conduttore che, a suo avviso, cercherebbe di emulare Maurizio Costanzo senza ottenere lo stesso risultato:

“Il problema di Diaco, oltre a un’ evidente difficoltà nella gestione della rabbia, è che è convinto di essere l’erede naturale di Maurizio Costanzo, di cui è inspiegabile pupillo. E forse, nella sua testa, crede che la ruvidezza di Costanzo, di cui talvolta sono stati vittime anche i suoi ospiti, sia un modello. In effetti potrebbe anche esserlo, solo che Costanzo è ruvido e sarcastico, Diaco è solo sgradevole e antipatico“, ha scritto in un suo articolo per Tpi. Diaco replicherà mai alle sue parole?

