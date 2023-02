Giorgia Soleri, attivista e modella, ha deciso di cancellarsi dai social dopo essersi sfogata contro i suoi detrattori.

Attraverso i social Giorgia Soleri ha cercato di sensibilizzare la sua platea di fan sui temi della Vulvodinia, della Fibromialgia e dell’Endometriosi, patologie di cui lei stessa ha ammesso di soffrire. I tanti sui social hanno dimostrato di non crederle o hanno sminuito le condizioni della modella, che in queste ore ha sbottato e a seguire si è cancellata dai social.

“Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore”, ha tuonato la fidanzata di Damiano David, e ancora: “Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore”.

Giorgia Soleri: l’addio ai social

Giorgia Soleri è stufa di ricevere critiche o di sentire sminuire i suoi problemi di salute e così, nelle ultime ore, ha deciso di cancellare i suoi profili social principali e non è dato sapere se la sua sia una scelta definitiva o momentanea.

La fidanzata di Damiano David non ha fatto segreto in passato di aver sofferto a causa di medici che avrebbero fatto fatica a riconoscere i sintomi delle sue patologie, minimizzando i suoi problemi di salute. Per questo l’influencer è tornata a prendersela con i suoi detrattori, che attraverso i social hanno fatto la stessa cosa, affermando di non credere nei suoi problemi e sostenendo anche che lei usasse le sue problematiche solo per ottenere visibilità.

