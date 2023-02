Francesca Ferragni è pronta a dire sì al fidanzato Riki e in queste ore lei stessa ha mostrato il suo abito da sposa via social.

Francesca Ferragni e il suo fidanzato, Riccardo Nicoletti, sono pronti a fare il grande passo e nelle ultime ore la dentista, sorella di Chiara Ferragni, ha mostrato via social gli abiti di Atelier Emé che avrebbe provato prima di scegliere finalmente quello che indosserà nel suo giorno più bello. “Eh si, ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato. Ovviamente (e qui si è rivolta al compagno), la mia scelta non è tra questi ma ci credete che dopo un’ ora avevo già deciso?”, ha scritto nel suo post via social.

Francesca Ferragni: l’abito da sposa

Nel giorno delle sue nozze Francesca Ferragni indosserà un abito di Atelier Emé e nelle ultime ore lei stessa ha mostrato ai fan alcuni degli abiti indossati durante la prova ufficiale. Francesca avrebbe impiegato appena un’ora a scegliere quello perfetto per lei, e in tanti non vedono l’ora di vederglielo indossare nel suo giorno più importante.

Lei e Riccardo Nicoletti, che insieme hanno avuto un figlio, Edoardo, convoleranno a nozze nei primi mesi dell’estate 2023 e in tanti sono curiosi di sapere quali abiti indosseranno le sorelle della sposa, Chiara e Valentina Ferragni.

