Come suo marito Fedez anche l’influencer Chiara Ferragni ha dato prova ai fan di essere un tantino superstiziosa.

Tra pochi giorni prenderà il via il Festival di Sanremo, il primo che vedrà Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice. In queste ore l’influencer, emozionata per il suo debutto alla kermesse, ha mostrato via social il suo “angolo portafortuna” allestito nella sua stanza d’hotel a Sanremo: tra pietre portafortuna, disegni dei figli e ciondoli contro la iella, l’influencer ha portato con sé anche una foto che la ritrae con la sua “faccia da Sanremo”, che non ha mancato di scatenare l’ilarità dei fan.

Chiara Ferragni: l’angolo dei portafortuna a Sanremo

Tutto è ormai pronto per la messa in onda del Festival di Sanremo 2023 e nelle ultime ore Chiara Ferragni non ha nascosto ai fan la sua ansia, mostrando di aver allestito un piccolo angolo porta-fortuna nella stanza d’hotel che la ospiterà a Sanremo. L’influencer parteciperà alla prima e all’ultima serata della kermesse, e Amadeus ha già fatto sapere che, come le altre co-conduttrici, svolgerà un monologo su un tema che le starebbe a cuore. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dell’influencer non resta che attendere la messa in onda dello show, giunto alla sua 73esima edizione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG