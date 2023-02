Elettra Lamborghini ha confessato in diretta tv di stare attraversando un momento particolarmente difficile e doloroso.

Elettra Lamborghini è stata ospite a Stasera c’è Cattelan e, con grande sorpresa da parte dei fan e dello stesso conduttore, ha svelato che starebbe attraversando un periodo particolarmente difficile a causa di alcuni traumi per lei irrisolti. L’ereditiera si starebbe facendo aiutare da un terapista. “Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone“, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. […] In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”.

Elettra lamborghini è stata ospite di Alessandro Cattelan e a sorpresa ha confessato che starebbe attraversando un momento molto difficile. L’ereditiera avrebbe alcuni traumi irrisolti e uno di questi sarebbe legato alla scomparsa della sua adorata cavalla, che per lei è stata compagna di una vita.

“Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni”, ha affermato. Qualcuno crede che nella vicenda possa entrarci Ginevra Lamborghini, la sorella con cui Elettra ha ammesso di non parlare dal 2019.

