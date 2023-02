Fabio Volo ha rotto il silenzio dopo aver confermato il suo addio alla moglie Johanna Maggy, madre dei suoi due figli.

Fabio Volo ha annunciato la fine del suo matrimonio con Johanna Maggy e, a seguire, ha svelato perché lui e la madre dei suoi due figli abbiano deciso di separarsi (in maniera consensuale) dopo anni in cui entrambi non erano più felici. “Ecco, io non voglio che i miei figli siano a loro agio nell’infelicità, come lo sono stato io”, ha confessato a Chi, e ancora: “Meglio una separazione civile che un matrimonio triste”.

Fabio Volo

Fabio Volo: la separazione da Johanna Maggy

Fabio Volo ha detto addio a Johanna Maggy, la donna con cui ha costruito una splendida famiglia e con cui ancora oggi continua a mantenere un buon rapporto per il bene dei loro due bambini. Fabio Volo ha ammesso che il loro matrimonio non era più felice da tempo e ha affermato che per lui il senso della vita sarebbe quello di vivere la vera felicità. Oggi l’attore sarebbe single e dal prossimo 5 febbraio sarà in onda su Prime Video con il suo film, Una gran voglia di vivere, che lo vede protagonista accanto a Vittoria Puccini.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG