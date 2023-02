Elodie ha rotto per la prima volta il silenzio sui suoi rapporti con lo storico ex, Marracash, e sul suo legame con Andrea Iannone.

Oggi Elodie ha ritrovato la felicità accanto a Andrea Iannone, con cui si vocifera che sia pronta ad andare a convivere. Al Corriere della Sera la cantante ha svelato qualche retroscena sul suo nuovo legame e su quello con il suo storico ex, Marracash, da cui si è separata nel 2021.

“E’ stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita”, ha confessato, e ancora: “Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio ‘difendermi’ a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

Elodie

Elodie: l’addio a Marracash e l’amore per Iannone

Oggi Elodie sembra aver definitivamente archiviato la storia con il suo ex, Marracash, con cui più volte aveva specificato di non voler andare a convivere durante la loro relazione. Oggi la cantante sembra aver trovato la felicità e sembra anche che la sua storia con Iannone possa trasformarsi presto in qualcosa di più (sembra infatti che i due siano pronti ad andare a vivere insieme).

Fino a poco tempo fa la cantante sembrava aver mantenuto rapporti pacifici con Marracash e entrambi avevano dichiarato di considerarsi parte della stessa famiglia. Qualcosa è cambiato tra i due ora che lei è finalmente felice accanto alla sua nuova fiamma?

