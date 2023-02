Thais Wiggers ha condiviso sui social una sua copertina bollente di 17 anni fa e ha svelato cosa ne pensa sua figlia Julia.

Thais Wiggers si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo e, in particolare, dai suoi servizi più bollenti. Nelle ultime ore la modella ha però condiviso con i fan una copertina di un noto settimanale in cui era ritratta in bikini e con cappello da cowboy e risalente a ben 17 anni fa.

“Avrete visto sulle mie stories oggi il suo messaggio dove mia figlia mi spinge a “tornare a fare queste cose e non essere troppo mamma”. E direi che non ci potrebbe essere un incoraggiamento migliore del suo per me”, ha scritto nel suo post, e ancora: “Detto ciò, lei non ha idea di quanto io amo “fare la mamma” e anche se qualche periodo non sono stata proprio una super bomba s*xy… Oggi dopo anni, più consapevole, con più esperienza, più matura e serena, da mamma, da donna, mi sento una “fi*a pazzesca”! Permettetemelo… E permettetevelo!”.

Thais Wiggers: la foto bollente

Oggi Thais Wiggers non sembra rimpiangere la sua carriera del passato e lei stessa ha ammesso che sarebbe felice così, accanto ai suoi affetti e alla figlia Julia (avuta insieme al suo ex, il conduttore Teo Mammucari). Di recente Thais Wiggers è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Filippo Pisani d’Arcano, e sembra aver trovato la vera felicità.

Lei e Mammucari sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio dopo la loro separazione e oggi hanno un rapporto amichevole per il bene della loro bambina.

