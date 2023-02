Dopo il gesto compiuto da Blanco sul palco dell’Ariston anche i Cugini di Campagna si sono espressi contro di lui.

Sul palco di Sanremo 2023 Blanco, che non è riuscito a esibirsi, ha distrutto la scenografia realizzata per la sua esibizione e si è accanito contro le rose rosse presenti sul palco. I Cugini di Campagna dopo l’esibizione dell’artista hanno tuonato a Correre Tv: “Ha fatto un casino, temevamo di scivolare sui fiori”, e ancora: “Chieda scusa”.

I Cugini di Campagna contro Blanco

Anche i Cugini di Campagna hanno tuonato contro Blanco, che a Sanremo 2023 ha distrutto la scenografia presente sul palco e ha finito per scatenare l’ira dei presenti e del pubblico da casa.

Oltre alla storica band italiana (che si è esibita subito dopo il cantante) anche Valerio Scanu in queste ore si è scagliato pubblicamente contro Blanco, affermando che il successo “gli avrebbe dato alla testa”. In tanti si chiedono se l’ex vincitore di Sanremo chiederà scusa per il suo gesto dopo che in tanti, via social e non, hanno dimostrato di averlo disapprovato del tutto. Al momento il cantante non ha proferito parola sull’argomento, mentre all’Ariston si è limitato a dire che, siccome non riusciva a sentire la sua voce, avrebbe cercato di “divertirsi comunque”.

