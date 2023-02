Federico Fashion Style ha scagliato l’ennesima stoccata contro la sua ex svelando quanto gli avrebbe chiesto come mantenimento.

L’ira di Federico Fashion Style contro la sua ex, Letizia Porcu, non sembra placarsi: dopo le accuse via social e il coming out in diretta tv, l’hair stylist dei vip ha confessato anche quanto gli avrebbe chiesto Letizia Porcu come mantenimento e non ha mancato di scagliarle contro una frecciatina incandescente. Al Peppy Night l’hai stylist ha dichiarato che la sua ex gli avrebbe chiesto 10mila euro al mese e a seguire ha detto: “Eh certo, si crede Ilary Blasi. Infatti volevo che mi invitassi tutte le settimane, così guadagno”.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la cifra del mantenimento

Letizia Porcu ha inaspettatamente scelto di mantenere il più totale riserbo nonostante il suo ex, Federico Fashion Style, continui a dirne di tutti i colori contro di lei sui social e in diretta tv.

In queste ore l’hair stylist ha anche affermato che la sua ex, che non gli consentirebbe di vedere liberamente sua figlia Sophie Maelle, gli avrebbe chiesto ben 10mila euro come mantenimento. Sulla questione al momento non è dato sapere di più e Letizia, che è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, Vincent Arena, continua a mantenere il più totale silenzio sulla questione.

