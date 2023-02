Anna Oxa si è subito fatta notare a Sanremo in quanto unica artista assente alla serata inaugurale della kermesse. Sulla questione è intervenuto Amadeus.

Alla conferenza stampa d’apertura del Festival di Sanremo 2023 Amadeus ha rotto il silenzio su Anna Oxa, svelando che la cantante sarebbe stata assente nella serata inaugurale della kermesse a causa di un non meglio specificato problema di salute. “So che ha avuto la febbre e che si sta curando con antibiotici. Credo avesse timore di esporsi al freddo”, ha confessato il direttore artistico della kermesse.

Anna Oxa

Anna Oxa assente: le parole di Amadeus

Anna Oxa è stata l’unica artista assente alla serata inaugurale del Festival di Sanremo per un problema di salute e a confessarlo è stato Amadeus, che ha così messo a tacere le numerose ipotesi in merito alla misteriosa assenza della cantante. In rete c’è anche chi ha ipotizzato che Anna Oxa si fosse assentata per delle divergenze avute con la Rai a seguito della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La questione è stata smentita dal direttore Rai Stefano Coletta, che a tal proposito ha detto:

“È un giudizio pendente che sta facendo il suo corso. Riguardo a Sanremo, Oxa è una artista chiamata ad interpretare il suo testo. La pregressa frattura non esclude la sua partecipazione: verso di lei c’è piena accoglienza e rispetto”.

