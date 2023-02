Paolo Giordano ha chiesto a Chiara Ferragni cosa pensasse dei testi misogini scritti in passato da Fedez, ma lei ha evitato di rispondere.

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e Chiara Ferragni è già finita sulla graticola social: nella conferenza stampa alla vigilia dello show, il giornalista Paolo Giordano ha chiesto all’influencer cosa ne pensasse di alcuni testi dal contenuto misogino scritti in passato da suo marito Fedez e se ne avessero mai parlato. L’influencer ha evitato di rispondere alla domanda e, visibilmente infastidita, ha dichiarato:

“Anche lui è qui a Sanremo e ci sarà occasione di parlarne con lui, qua penso che stiamo parlando col Festival. Potete chiederlo direttamente a lui. E’ giusto che risponda lui a questa domanda, io sono qui a rappresentare me stessa”.

Chiara Ferragni: la domanda su Fedez a Sanremo

Chiara Ferragni non ha nascosto un certo fastidio per una domanda a lei rivolta dal giornalista Paolo Giordano a Sanremo e come sempre i social si sono difesi tra sostenitori e contrari. Se c’è chi ha preso le difese dell’influencer sostenendo che abbia risposto con eleganza a una domanda inopportuna e che non avesse nulla a che fare con lei o con lo show, c’è pure chi invece ha affermato via social che lei e suo marito eviterebbero di rispondere di alcuni degli errori da loro commessi in passato.

Dello stesso avviso è la giornalista Selvaggia Lucarelli, che condividendo il video della conferenza stampa ha scritto: “Paolo Giordano le chiede cosa pensa dei testi misogini di Fedez, lei “lo chieda a Fedez”. In che senso? Di quello che pensa lei deve riferire il marito?”

