Fedez ha raggiunto sua moglie Chiara Ferragni a Sanremo e non ha mancato di prenderla in giro a causa della sua ansia.

Chiara Ferragni non ha nascosto di essere un po’ in ansia per il suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo e in queste ore suo marito Fedez, che non ha mancato di tranquillizzarla, l’ha presa in giro attraverso i social. “Si sta c***ndo sotto”, ha detto con ironia ai fan nelle sue stories, mentre l‘influencer ha risposto: “È normale. Lui non mi aiuta”.

Fedez prende in giro Chiara Ferragni a Sanremo

Ormai è tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo e ovviamente in tanti sono impazienti di sapere come se la caverà Chiara Ferragni al suo debutto come co-conduttrice in tv. Amadeus ha fatto sapere che l’influencer terrà un monologo sulle tematiche che le stanno più a cuore e in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarlo.

Chiara Ferragni ha detto che proverà a dare il meglio di sé man non ha nascosto di avere una grande ansia per questo suo importante debutto come co-conduttrice. L’influencer ha anche mostrato ai fan l’angolo dei suoi speciali portafortuna da lei allestito nella sua camera a Sanremo in vista dell’inizio della kermesse.

