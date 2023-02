Archiviata la rottura da Livio Cori, la cantante Anna Tatangelo avrebbe una nuova misteriosa fiamma al suo fianco.

Un nuovo amore sarebbe nell’aria per Anna Tatangelo: nelle ultime ore la cantante si è mostrata attraverso i social durante un weekend trascorso a Parigi e, secondo NuovoTv, al suo fianco sarebbe stato presente il modello Mattia Narducci, con cui starebbe provando a voltare pagina dopo l’addio al rapper Livio Cori (avvenuto ormai diversi mesi fa).

Anna Tatangelo a Parigi: chi è il fidanzato

Anna Tatangelo avrebbe un nuovo e misterioso fidanzato che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe il modello Mattia Narducci. I due avrebbero alloggiato nello stesso hotel, ma al momento non ci sono prove effettive che stessero realmente insieme.

Durante il weekend romantico trascorso a Parigi, Anna Tatangelo ha mostrato alcuni dei ristoranti in cui ha cenato e alcune delle bellezze della capitale francese. La cantante continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e al momento ha preferito non parlare della sua nuova liaison né della fine della sua storia con Livio Cori (a cui è stata legata per quasi due anni dopo il suo addio a Gigi D’Alessio).

