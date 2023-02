Chiara Nasti è tornata a scagliarsi contro le altre madri via social a causa della sua pancia piatta a due mesi dal parto.

Ad appena un paio di mesi dalla nascita di suo figlio Thiago, Chiara Nasti è tornata a sfoggiare una forma fisica invidiabile e, sui social, c’è chi l’ha presa di mira affermando che avesse perso i suoi chili troppo in fretta. L’influencer ha presto replicato affermando:

“Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza io portassi ancora la pancia, le mie forme dolci. Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare secondo loro. Fate una bella cosa voi, dopo i nove mesi continuate a mangiare così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che uqueste forme sono così belle. Cose incredibili leggo sotto le mie foto. Veramente, rilassatevi.”

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la pancia piatta dopo il parto

Chiara Nasti è stata travolta dall’ennesima bufera sulla sua forma fisica dopo la gravidanza e, come sempre, l’influencer non ha mancato di replicare personalmente. Qualcuno sui social ha criticato aspramente la fidanzata di Mattia Zaccagni dandole della “superficiale” per essersi rimessa in sesto fisicamente a pochi mesi dalla nascita del suo primo bambino.

Durante la gravidanza Chiara Nasti aveva fatto discutere anche per aver affermato di non aver preso nessuno chilo e per aver affermato che le altre donne fossero “svaccate” durante la gravidanza.

