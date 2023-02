Natalia Paragoni è incinta del suo primo figlio e attraverso i social ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno presto genitori per la prima volta e l’influencer ha svelato per la prima volta ai fan alcuni retroscena sulla sua gravidanza che, a quanto pare, sarebbe stata inaspettata: “Ho avuto regolarmente il ciclo, infatti non me ne ero accorta”, ha dichiarato, e ancora: “Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no..ho tanti pensieri in testa, che non ho mai avuto prima d’ora. Quando non ero incinta lo ero di più, rispetto ad ora. Penso che sia normale”.

Natalia Paragoni: i retroscena sulla gravidanza

Natalia Paragoni ha confessato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e ha ammesso che, nonostante lei e il fidanzato Andrea desiderassero un bambino, la gravidanza sarebbe giunta del tutto inaspettata.

“Se lo abbiamo voluto? Beh, io ho smesso ad usare l’anello ad agosto. Se ne parlava, ma… ho dato libertà ad Andrea, diciamo. Volevo che fosse libero di decidere anche lui”, ha confessato l’influencer, che ha annunciato la gravidanza con un tenero video sui social. In passato Natalia non aveva nascosto di aver subito un aborto spontaneo prima ancora di conoscere il suo attuale fidanzato.

