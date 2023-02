Claudia Marthe, la mamma di Elodie di origini creole, ha replicato alle parole di Paola Egonu sul tema del razzismo.

Paola Egonu, che sarà tra le co-conduttrici a Sanremo 2023, ha dichiarato di aver subito pesanti attacchi di razzismo in Italia fin da quando era bambina. La madre di Elodie, Claudia Marthe, ha replicato alle parole della pallavolista (stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano) affermando:

“Resto disorientata dalle parole della pallavolista Paola Egonu che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire (…) Vorrei dire a questa bellissima ragazza che deve volersi più bene: è splendida, affermata, è italiana e non ha bisogno di essere riconosciuta come tale, lo è. Non si può piacere a tutti, chi non accetta le differenze tra le persone è una minoranza”.

Elodie: la madre replica a Paola Egonu

La mamma di Elodie, Claudia Marthe, ha affermato di sperare che sua figlia e Paula Egonu si confrontino nel dietro le quinte di Sanremo 2023 (a cui saranno entrambe presenti) sul tema del razzismo. Paola Egonu ha infatti rilasciato pesanti dichiarazioni sugli atti razzisti da lei subiti da quando era bambina e su un suo ipotetico figlio che, secondo lei, “potrebbe subire lo stesso schifo”. Claudia Marthe è di tutt’altro avviso e infatti ha dichiarato:

“Mia figlia l’ho educata a riconoscere l’ignoranza, ad usare l’autoironia che non significa fare finta di niente, ma smontare le reazioni che non sono accettabili. Però a farlo con intelligenza, a distinguere. Spero di averla preparata. Da piccola capitava che le toccassero i capelli straniti, è successo anche a me, lasciavo fare: ‘Vedete, sono così’”.

