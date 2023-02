A quanto pare Ilary Blasi fa sul serio con il suo fidanzato Bastian, con cui nelle ultime ore si sarebbe concessa una passeggiata a Roma.

Mentre circolano indiscrezioni in merito a una presunta aria di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, sui social Ilary Blasi ha deciso di uscire allo scoperto con il fidanzato Bastian Muller, che ha taggato in alcune stories relative alla loro passeggiata in centro, a Roma. I due hanno visitato insieme la Fontana di Trevi e altri dei monumenti più importanti della Capitale.

A quanto pare, dopo l’ultimo weekend trascorso dai due in montagna insieme ad alcuni amici, l’imprenditore avrebbe deciso di raggiungere la conduttrice a Roma per stare il più possibile insieme a lei.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e l’imprenditore Bastian sembra essere sempre più seria: i due nelle ultime ore si sono concessi una passeggiata per le vie di Roma e la conduttrice ha postato alcune stories via social in cui ha taggato lo stesso fidanzato, che le avrebbe ridato la serenità dopo il suo addio a Totti.

Nel frattempo da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta aria di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che tra novembre e dicembre si sono trasferiti nella loro nuova casa a Roma. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più.

