Secondo i rumor in circolazione Riccardo Guarnieri starebbe cercando di archiviare definitivamente la sua storia con Ida Platano.

Da tempo Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne in compagnia di Alessandro Vicinanza e il suo celebre ex, Riccardo Guarnieri, è rimasto nel dating show alla disperata ricerca di una nuova chance in amore. Secondo i rumor in circolazione il cavaliere sarebbe stato avvistato nelle scorse ore in compagnia di Gloria Nicoletti, la dama del trono over che avrebbe provato a frequentare all’indomani dell’addio di Ida Platano allo show.

Riccardo Guarnieri a cena con una dama del trono over

Un nuovo amore in vista per Riccardo Guarnieri? Il cavaliere del dating show di Maria De Filippi sarebbe stato avvistato a Roma mentre era a cena con Gloria Nicoletti, la dama del trono over che non ha nascosto di nutrire un interesse speciale nei suoi confronti.

Nonostante i due sarebbero stati avvistati insieme al di fuori del programma tv sembra – secondo le anticipazioni di Uomini e Donne – che Riccardo abbia deciso di troncare sul nascere la loro conoscenza. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il cavaliere riuscirà mai dimenticare definitivamente Ida, che oggi sembra aver trovato la vera felicità accanto a Alessandro Vicinanza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG