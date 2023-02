Chiara Ferragni ha ricevuto una stoccata da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli per il suo monologo a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice a Sanremo 2023 e sembra che farà un omologo incentrato sulle “gioie e i dolori” della carriera di influencer, sulla maternità e sull’empowerment femminile. La notizia è stata riportata da Selvaggia Lucarelli (che ha condiviso la notizia riportata da Adnkronos) che ha commentato: “Insomma, il monologo di Zelensky rischia di essere il momento leggerezza”.

Chiara Ferragni: la stoccata di Selvaggia Lucarelli

Non senza polemiche, Chiara Ferragni parteciperà a Sanremo 2023, dove Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice per la prima e per l’ultima serata. Come le altre co-conduttrici presenti alla kermesse, l’influencer terrà un monologo su alcune delle tematiche che le sono più a cuore e la notizia è stata riportata anche da Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato di scagliare contro di lei una frecciatina.

Chiara Ferragni al momento non ha replicato ai tanti commenti rivolti contro di lei e in tanti si chiedono se lo farà. L’influencer è finita nel mirino degli haters anche dopo aver annunciato la decisione di donare il suo cachet previsto per la sua partecipazione a Sanremo 2023, questione che la stessa Lucarelli aveva commentato via social.

