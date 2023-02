Barbara D’Urso ha finalmente rotto il silenzio sul suo rapporto con Flavio Briatore, con cui è stata avvistata durante una romantica cena.

A quanto pare Barbara D’Urso ha deciso di non nascondersi più: nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha confermato di essere uscita con Flavio briatore (con cui è stata avvistata in un romantico ristorantino) e ha affermato: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”. Da soli mai? Non me lo ricordo”, ha dichiarato e ancora: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.

Barbara D’Urso: la confessione su Briatore

Barbara D’Urso continua a mantenere il massimo riserbo sui suoi rapporti con Flavio Briatore, ma almeno questa volta la conduttrice non ha smentito di essere uscita con l’imprenditore, con cui ha ammesso che sarebbe sbocciata un’ottima amicizia. Per adesso i due non hanno confermato né smentito i rumor che li vorrebbero formare una nuova nuova coppia, e tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Per adesso entrambi risultano essere single e la conduttrice ha recentemente confessato di essere diventata nonna della sua prima nipotina.

