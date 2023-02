Gerry Scotti ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera, ma una sua frase sui suoi colleghi in tv ha sollevato un polverone in rete.

Dopo 40 anni di onorata carriera, Gary Scotti è senza dubbio uno dei più celebri volti dello spettacolo italiano. Il conduttore è stato ospite a Verissimo, dove ha svelato alcuni retroscena sulla sua brillante carriera e non ha mancato di scagliare quella che secondo molti sarebbe una frecciatina contro i suoi colleghi tv:

“Io sono realizzato ma gli altri no. Me ne accorgo confrontandomi con tutte le persone che non sono realizzate e siccome tu ne incontri tante qui, tanti miei colleghi che non sono realizzati, che hanno dentro qualcosa ancora da realizzare, io invece mi sento assolutamente realizzato. Sia dal punto di vista lavorativo che personale”, ha affermato il conduttore al salotto tv di Silvia Toffanin.

Gerry Scotti: la frecciatina contro i colleghi

Oggi Gerry Scotti è appagato sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la sua vita privata (è infatti nonno di due splendidi nipotini che adora).

A Verissimo il conduttore ha affermato di aver fatto tutto ciò che voleva come conduttore, prerogativa che non sarebbe toccata in sorte a molti dei suoi colleghi che, a suo dire, non si sentirebbero realizzati. In tanti si chiedono a chi abbia fatto riferimento il conduttore, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

