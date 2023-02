Alberto Matano ha svelato come starebbero oggi le cose tra lui e Lorella Cuccarini dopo le accuse che la conduttrice gli rivolse nel 2020.

Alberto Matano ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove per la prima volta ha risposto ad alcune domande in merito ai suoi rapporti con Lorella Cuccarini, che lo accusò di maschilismo dopo aver condotto con lui un’edizione de La Vita in Diretta. “Ci siamo già visti a Roma, io in auto, lei sul marciapiedi. Abbiamo fatto così con le mani”, ha dichiarato il conduttore, mentre in merito a ciò che sarebbe successo tra lui e la collega ha affermato: “Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare la sua La notte vola…”.

Lorella Cuccarini

Alberto Matano: la replica a Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha gettato pesanti ombre sul comportamento che secondo lei Alberto Marano avrebbe avuto nei suoi confronti durante la loro esperienza insieme a La Vita in Diretta (programma di cui oggi il conduttore continua a portare avanti il timone con successo).

La conduttrice non è mai tornata sui propri passi, mentre Matano ha più volte usato toni distesi nei suoi confronti. Al momento non è dato sapere con esattezza in che rapporti siano rimasti i due, ma la conduttrice sembra continuare a voler mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda.

