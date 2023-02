Maddalena Corvaglia ha parlato per la prima volta in tv della sua lite con la storica amica Elisabetta Canalis.

L’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis è naufragata ormai da alcuni anni, ma le due non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi che le avrebbero condotte a prendere strade separate. Per la prima volta in diretta tv, a Verissimo, l’ex velina bionda ha confessato:

“I rapporti purtroppo finiscono bisogna prenderne atto. Succede, punto. Io non ho mai detto nulla su Elisabetta o parlato male perché non si fa. È un’amicizia che è finita e, a prescindere dalle cause, è ovvio che le voglio bene ma bisogna prenderne atto. È stata una bella amicizia ma è finita. È difficile recuperarla. Quando si rompe qualcosa non si recupera la fiducia. Nessuna, però, conserva odio”.

Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia: la lite con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis non sono più amiche ormai da moltissimi anni e in tanti tra i fan delle due si sono chiesti i motivi che le avrebbero condotte a questa gelida separazione. Oltre ad esser state tra le veline più amate di Striscia la Notizia, Maddalena e la Canalis erano intime amiche e addirittura erano state testimoni di nozze l’una al matrimonio dell’altra. Secondo i rumor in circolazione i rapporti tra le due si sarebbero bruscamente interrotti a causa di interessi di lavoro legati all’attività di fitness che le due avevano avviato insieme a Los Angeles.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG